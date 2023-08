Greg Van Avermaet espère briller sur l'étape-reine

"Je me sens plutôt bien. Je reviens bien du Tour du Limousin, que j'ai couru au service de l'équipe et de Benoit Cosnefroy, deuxième au classement final. Bien sûr, le Renewi Tour est une course WorldTour, c'est autre chose. Je compte bien me montrer dans la troisième étape, avec l'arrivée à Grammont. C'est mon parcours préféré" a déclaré Van Avermaet.

"J'espère aussi une place dans les dix premiers au classement final. Le contre-la-montre et l'étape de Grammont détermineront le classement. J'espère être dans le coup dans ces deux étapes. Peut-être alors, ça pourrait devenir intéressant pour moi. Je pars toujours avec l'ambition et la motivation nécessaires, même si c'est ma dernière année. Je l'ai fait pendant 17 ans, alors pourquoi ne le ferais-je pas maintenant ? Je veux rester performant jusqu'à mon dernier jour de course et absolument renouer avec la victoire, c'est pour elle que l'on fait du cyclisme. Je verrai ce qui se passera dans cette course par étapes, mais je veux absolument me montrer. Nous partons en plus avec une équipe forte et que je sais que je pourrai compter sur mes coéquipiers".