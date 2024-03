Grischa Niermann donne des nouvelles de Wout van Aert: "Il souffre encore beaucoup"

Le directeur sportif de la formation Visma-Lease a Bike Grischa Niermann a rendu visite à Wout van Aert vendredi à l'hôpital Herentals où il a été opéré. Il a déclaré que son coureur se portait bien, malgré les graves blessures (fractures de la clavicule, du sternum et sept côtes) et la douleur qu'il ressent. "C'est à l'équipe médicale de déterminer quand Wout pourra à nouveau être en action", a précisé Niermann.

"Wout est-il déjà tourné vers l'avenir ? Il doit d'abord ne plus souffrir. Reprendre le vélo, c'est pour plus tard".

"J'ai rendu visite à Wout aujourd'hui à l'hôpital de Herentals. Il souffre encore beaucoup", a déclaré Niermann. "L'opération de la clavicule s'est déroulée avec succès, mais Wout a subi un grand nombre d'écorchures et il en souffre beaucoup. J'espère qu'il pourra bientôt rentrer chez lui et continuer à se rétablir en famille."

Aucun calendrier concret n'a encore été établi quant au lieu et à la date à laquelle Van Aert reprendra la compétition. "Pour cela, il est encore trop tôt. C'est l'affaire des médecins. Wout a subi plusieurs fractures. Celles-ci doivent d'abord guérir".

Niermann a ensuite évoqué le Tour des Flandres. "Nous prenons le départ dimanche avec sept coureurs, mais ils ne sont pas tous au top de leur forme", a poursuivi Niermann.

"Strand Hagenes s'élance même avec une fracture du nez. Benoot souffre également de douleurs aux côtes après sa chute à Harelbeke, et d'autres sont malades. Nous ne partons pas avec une équipe idéale, mais les gars sont motivés. Nous n'avons plus le rôle de favori, mais celui d'outsider. C'était bien de voir qu'après l'abandon de Wout mercredi, nous avons tout de suite eu le déclic et sommes repartis à fond à la conquête de la victoire. Même si c'était particulièrement difficile sur le plan mental."