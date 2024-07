Groenewegen remporte la 6e étape au sprint, Pogacar reste en jaune, Philipsen déclassé

Après un sprint massif, Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) a remporté la sixième étape du Tour de France 2024 (WorldTour) au bout d'un parcours relativement plat long de 163,5 km entre Mâcon et Dijon jeudi. Derrière le champion des Pays-Bas, on retrouve l'Érythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), deuxième et porteur du maillot vert, et le Colombien Fernando Gaviria (Movistar) pour compléter le podium de l'étape du jour. Le champion de Belgique Arnaud De Lie (Lotto dstny) a pris la 6e place.