Gros coup sur le mercato cycliste: INEOS Grenadiers s'offre Caleb Ewan

Ewan, 30 ans, évoluait la saison passée au sein de Jayco AlUla. Il était alors revenu au sein de la structure australienne où il avait débuté sa carrière en 2014, lorsqu'elle s'appelait Orica GreenEdge. Il y était resté jusqu'en 2018 avant de rejoindre Lotto Soudal.

Ewan totalise 63 victoires dans sa carrière, dont cinq étapes du Tour de France, cinq étapes du Tour d'Italie et une étape du Tour d'Espagne. Il a terminé la saison 2024 avec trois victoires au compteur. Son dernier succès en WorldTour remonte à la 3e étape de Tirreno-Adriatico 2022. "En 2025, mon objectif est de recommencer à gagner de grandes courses", a indiqué l'Australien dans le communiqué de sa nouvelle équipe. "Cela fait quelques années que je n'ai plus gagné d'événements majeurs, mais je crois fermement que j'en suis capable. Je n'ai que 30 ans et avec les bons conseils et l'expertise qu'INEOS apporte, je crois que je peux retrouver ma meilleure forme ici."