Guillaume Van Keirsbulck met un terme à sa carrière professionnelle, contre sa volonté

"J'ai connu une grande carrière, mais cela demeure difficile car j'avais espéré courir au moins jusqu'à 35 ans", a expliqué le coureur. "Je clos 2023 avec des sentiments mitigés mais j'ai confiance en l'avenir", a-t-il complété après avoir remercié ses supporters, ses équipes et ses coéquipiers.

Van Keirsbulck est devenu professionnel en 2010 auprès de l'équipe de Patrick Lefevere, qu'il a ensuite quittée en 2017. Il a connu Wanty-Groupe Gobert (2017-2018), CCC (2019-2020), Alpecin-Fenix (2021-2022) et Bingoal WB (2023). Le coureur d'1m92 a remporté six victoires au cours de sa carrière dont les deux plus importantes sur les Trois Jours de la Panne-Coxyde et sur l'Eneco Tour en 2014. Il a levé les bras pour la dernière fois à l'occasion de l'Antwerp Port Epic, en 2018.