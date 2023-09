Harry Sweeny quitte Lotto Dstny pour EF Education-EasyPost

Vainqueur du Tour de Lombardie amateurs en 2020, Sweeny a disputé deux grands tours, le Tour de France 2021 et la Vuelta 2022. Il s'était classé 3e de la 12e étape du Tour 2021 à Nîmes. Cette année, il a pris la 4e place du Tour de Castille et Léon.

"Ma plus grande ambition pour les années à venir est d'atteindre mon plein potentiel en tant que coureur", explique Harry Sweeny dans un communiqué d'EF Education-Easypost. "J'aime toutes les disciplines du cyclisme et j'ai hâte de pouvoir les explorer davantage avec EF Education-EasyPost. J'adorerais faire partie de l'équipe qui tente de gagner le Tour de France ou le Tour des Flandres. J'aime vraiment gagner en équipe et tirer le meilleur parti de moi-même".