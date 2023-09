Henrik Pedersen: "Ce maillot représente beaucoup pour moi"

En s'adjugeant la course U23 des championnats d'Europe de cyclisme vendredi au Col du VAM aux Pays-Bas, le Danois Henrik Pedersen est devenu, à 18 ans et 293 jours, le plus jeune vainqueur de l'Euro espoirs depuis la création de l'épreuve en 1995. Il est le second danois champion d'Europe espoirs après son homonyme Casper Pedersen, sacré en 2017 à Herning, au Danemark.

Henrik Pedersen s'est imposé en solitaire avec 25 secondes d'avance sur son compagnon d'échappée, l'Espagnol Ivan Romeo, qu'il a lâché dans la montée finale du Col du VAM. Pedersen et Romeo étaient sortis très tôt du peloton, en compagnie du Polonais Mateusz Gajdulewicz, qui a fini par lâcher prise. Le peloton n'est pas parvenu à revenir sur les échappés.

"On est sorti très tôt et on a continué à pousser, y compris dans le circuit local. La course a été dure, du début à la fin. Et dans le final, j'ai pu aller chercher la victoire en solitaire".