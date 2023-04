Herrada empoche la 20e victoire de sa carrière sur le Larmont, devant Pinot et Peters

Jesus Herrada de l'équipe Cofidis a remporté dimanche le Tour du Doubs (1.1). Le coureur espagnol a été le premier à gravir le Larmont, quelque 201 kilomètres après le départ de Morteau, en France. Il a pris le meilleur sur les Français Thibault Pinot (Groupama-FDJ) et Nans Peters (AG2R-Citroën), qui complètent le podium.

Après une longue échappée matinale, le peloton est revenu juste à temps pour laisser les favoris se disputer la victoire dans le Larmont, une ascension de plus de 6 kilomètres à 5,4%. Dans le brouillard et avec une température aux alentours des 3 degrés, Jesus Herrada a remporté un duel de grimpeurs devant le local de l'étape, Thibault Pinot, et Nans Peters.

Herrada succède au palmarès de l'épreuve au Français Valentin Madouas, vainqueur en 2022. Loïc Vliegen avait quant à lui remporté l'édition 2020.