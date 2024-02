Het Nieuwsblad: après la polémique, Alaphilippe attendu au tournant

Après la polémique, la course: le Français Julian Alaphilippe, au coeur d'un psychodrame après les violentes critiques de son patron Patrick Lefevere, veut "redevenir la meilleure version" de lui-même samedi lors du circuit Het Nieuwsblad, première grande classique belge de la saison.

Les derniers jours n'ont donc pas été simples à vivre pour le double champion du monde (2020 et 2021), qui n'a levé les bras qu'à trois reprises depuis sa grave chute à Liège-Bastogne-Liège en 2022.

Jeudi soir, en conférence de presse, assis à côté de son coureur, le manager flamand a tenté de faire retomber la pression, admettant avoir "peut-être" commis une erreur de communication et que son "néerlandais a peut-être été mal compris lors d'un passage de trois minutes dans une interview de trois heures".

Lefevere a précisé qu'il avait adressé des reproches directement à Alaphilippe lors d'une réunion en novembre 2022, soit presque il y a un an et demi, et que depuis il n'avait rien à redire.