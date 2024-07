Huit athlètes supplémentaires rejoignent le Paralympic Team Belgium pour Paris

Le BPC a donné le feu vert au joueur de tennis fauteuil Joachim Gerard, au para triathlète Wim De Paepe (classe PTS2) ainsi qu'à six para cyclistes: Tim Celen (contre-la-montre et course en ligne en classe T2), Louis Clincke (contre-la-montre et course en ligne en classe C4), Maxime Hordies (contre-la-montre, course en ligne et relais par équipes sur route en classe H1), Marvin Odent (contre-la-montre, course en ligne et relais par équipes sur route en classe H3), Jonas Van de Steene (contre-la-montre, course en ligne et relais par équipes sur route en classe H4) et Ewoud Vromant (poursuite individuelle de 3 km sur piste, contre-la-montre et course en ligne sur route en classe C2). Niels Verscharen est réserviste.

Les 28 athlètes du Team Belgium pour les Jeux qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre seront alignés dans 10 disciplines: boccia, para athlétisme, para badminton, para cyclisme (sur piste et sur route), para dressage, para natation, para tennis de table, tennis fauteuil, para tir à l'arc et para triathlon.