Huit para cyclistes belges aux Mondiaux de Rio de Janeiro de mercredi à dimanche

Thibaud Thomanne (MC2) sera le seul représentant de la Ligue Handisport Francophone. Lennert Vanlathem (MC1), Ewoud Vromant (MC2), Louis Clincke et Jarno Thierens (MC4), Niels Verschaeren (MC5), Milan Thomas avec son pilote Mathias Lefeber (MB) et enfin Yoica De Kock (WC4), affiliés à G-Sport Vlaanderen, complètent le compte.

Les épreuves de scratch sur 15 kilomètres refermeront le programme le dimanche 24 mars, avec l'espoir pour la Belgique d'y retrouver Lennert Vanlathem et Niels Verschaeren. Les athlètes noir-jaune-rouge seront largement représentés à travers les différentes épreuves de la compétition.

"C'est la première fois que nous participons à des Mondiaux sur piste avec une aussi grande délégation", s'est félicité le coach Remko Meeusen. "Il s'agit d'une étape importante dans la préparation des Jeux Paralympiques de Paris puisque c'est en quelque sorte une répétition générale de l'événement pour nos athlètes. De plus, cet événement nous permet également d'engranger des précieux points en vue de l'obtention de slots pour les Jeux. Je suis vraiment curieux et impatient de voir ce que cela va donner car la préparation hivernale s'est très bien passée et nous ne savons pas non plus où en sont nos adversaires."