Huy et Bastogne reçoivent le label "Ville à vélo" du Tour de France

Les communes belges de Huy et de Bastogne ont reçu cette semaine le label "Ville à vélo" du Tour de France, à l'initiative d'Amaury Sport Organisation (ASO), société organisatrice du Tour de France, de Liège-Bastogne-Liège et de la Flèche Wallonne. La Ville de Bruxelles et la commune de Binche avaient déjà eu droit à cet honneur en 2021.