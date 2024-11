Il a battu Vincenzo Nibali de plus d'une minute: un cycliste amateur explose un record sur une montée du Giro

Jack Burke a réussi un petit exploit, il y a quelques jours d'ici. Le cycliste canadien, qui dispose d'une petite expérience dans des courses de seconde zone, a en effet explosé le record de Vincenzo Nibali sur la montée du Mortirolo, l'un des monuments du Giro. Cette portion de près de 12 km, à 10,8% de moyenne, est souvent arpentée par des coureurs amateurs.

Mais Burke est allé vite. Très vite même. En effet, le Canadien a grimpé ce col en 43 minutes et 45 secondes pour prendre le titre de King of Mountain. Il devance ainsi Vincenzo Nibali qui avait, lors de l'édition 2019 du Tour d'Italie, réussi l'ascension en 44 minutes 52 secondes. Soit plus d'une minute de plus, bien que les conditions ne soient pas les mêmes.