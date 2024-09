"Il s'en est fallu de peu", mais Tim Merlier savoue sa victoire à la photo finish

"C'était vraiment serré, mais je gagne quand-même", a résumé un Tim Merlier amusé après sa victoire à la photo-finish sur la Flèche de Gooik, dimanche. Le sprinteur de Soudal Quick-Step a devancé son compatriote Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) après délibération du jury et décroche sa troisième victoire consécutive après l'Euro et le Championnat des Flandres.

"J'étais toujours bien positionné dans le peloton mais la nervosité est montée d'un cran à l'approche du dernier couloir étroit. J'ai dû freiner pour éviter de chuter. Dans le dernier virage, j'ai donc dans une position totalement défavorable. J'ai réussi à remonter, et les autres temporisaient. Dans la dernière ligne droite, le vent soufflait dans la mauvaise direction. Je suis parti à fond à 250 mètres de la ligne, et j'ai même hésité à passer une dent de plus. Finalement, je ne l'ai pas fait, ce qui n'était peut-être pas une bonne idée vu comment Jordi Meeus est revenu. Avec mon lancer de vélo, j'ai tout de même réussi à l'emporter. Il s'en est fallu de peu!"

La prochaine course au programme de Tim Merlier est Binche-Chimay-Binche, le mardi 1er octobre. Le champion d'Europe compte déjà 16 victoires cette saison.