Il y en aura pour tous les goûts au Tour de Belgique, qui commence mercredi

Le 92e Baloise Belgium Tour (2.Pro), le Tour de Belgique, aura lieu de mercredi à dimanche. Six équipes World Tour (Soudal-Quick Step, Alpecin-Deceuninck, Intermarché-Circus, Astana, Team DSM et Trek-Segafredo) prendront le départ à Scherpenheuvel.

Entre les étapes réservées aux sprinteurs, les spécialistes du contre-la-montre seront à Beveren-Waas vendredi sur un parcours de 15,2 km et les amoureux de la pente se disputeront l'étape à Durbuy et dans ses environs le lendemain. La course partira mercredi de la basilique de Scherpenheuvel et arrivera dimanche à l'Atomium à Bruxelles.

Scherpenheuvel servira de départ et d'arrivée à l'étape d'ouverture. Le parcours sera vallonné et comprendra 12 bosses, dont la dernière, le Wijndries de Bekkevoort, se trouvera à dix kilomètres de l'arrivée.