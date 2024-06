Ilan Van Wilder abandonne peu après le départ de la 7e étape, Evenepoel perd aussi Huby

Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) a abandonné peu après le départ de la 7e et avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné, samedi. Il n'est pas suffisamment rétabli après sa chute dans la 5e étape, jeudi, a indiqué son équipe. Le Français Antoine Huby, autre membre du 'Wolfpack', a également quitté la course en cours d'étape.

Van Wilder a été signalé en difficulté immédiatement après le départ de la 7e étape, à Albertville, et a abandonné peu après. Lui aussi pris dans la grosse chute de la cinquième étape, Huby a abandonné plus tard dans la course.

Remco Evenepoel, deuxième du général, perd donc deux équipiers alors que l'étape propose trois cols de première catégorie et une ascension finale hors catégorie vers Samoëns 1.600.