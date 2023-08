Ilan Van Wilder et Louis Vervaeke prolongent chez Soudal - Quick Step jusqu'en 2025

Le patron de l'équipe s'est réjoui de la prolongation du prometteur Van Wilder (23 ans) et de Vervaeke (29 ans). "Prolonger Ilan et Louis a été une décision facile, qui s'inscrit dans notre projet à long terme. Ils se sont montré à de nombreuses reprises dans différents types de courses et de situations. Ce sont ces prestations ainsi que leur caractère qui nous ont convaincus que leur place était ici."

Louis Vervaeke lui a emboîté le pas. "Venir ici a été la meilleure décision que je pouvais prendre. Je me suis retrouvé, j'ai redécouvert ma passion pour le cyclisme et cela m'a rendu heureux. Gagner la Vuelta et Liège avec Remco sont deux de mes plus beaux souvenirs de ces saisons, car j'ai eu le sentiment de contribuer à l'histoire du cyclisme à chaque fois."

L'équipe perdra le Suisse Mauro Schmid l'année prochaine, celui-ci ayant signé un contrat avec Jayco-AlUla jusqu'en 2026.