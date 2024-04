Ineos Grenadiers aligne Tom Pidcock et Egan Bernal au départ

Laurens De Plus, le Polonais Michal Kwiatkowski, le Britannique Ethan Hayter, l'Espagnol Omar Fraile et le Colombien Brandon Rivera complètent la sélection de la formation britannique dont Tom Pidcock sera le fer de lance. Le Britannique, 2e derrière Remco Evenepoel en 2023, arrive à Liège en pleine confiance grâce à sa victoire sur l'Amstel Gold Race dimanche dernier et malgré son abandon sur la Flèche Wallonne à cause des conditions météorologiques.

Bernal, 27 ans, sera lui pour la première fois au départ de La Doyenne. Le Colombien, vainqueur du Tour de France en 2019, retrouve petit à petit ses sensations après sa grave chute à l'entraînement en 2022. Il a notamment terminé 3e du Tour de Catalogne et d'O Gran Camino.