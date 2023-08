Intermarché-Circus-Wanty avec Goossens, Herregodts et Thijssen

L'équipe s'appuiera sur deux coureurs expérimentés, l'Estonien Rein Taaramäe, vainqueur d'étape et porteur du maillot rouge sur la Vuelta 2021, et le Portugais Rui Costa. Le Néerlandais Boy van Poppel, le Danois Julius Johansen et le Français Hugo Page complètent la sélection.

"L'objectif principal pour notre troisième Vuelta est de remporter une étape, comme nous l'avons fait les deux années précédentes", a indiqué le directeur sportif Pieter Vanspeybrouck. "Pour cela, nous avons assemblé une sélection équilibrée entre la jeunesse et l'expérience. Avec Rui Costa, Kobe Goossens, Rune Herregodts et Rein Taaramäe, nous avons quatre éléments offensifs capables de réaliser notre ambition en moyenne montagne, ils l'ont prouvé. Avec Gerben Thijssen, nous avons l'un des sprinteurs les plus rapides du peloton. Son train se concentrera sur toutes les opportunités de sprint possibles et l'aidera à passer les étapes difficiles."