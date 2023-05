Intermarché-Circus-Wanty avec trois débutants belges

Pour Arne Marit et Laurens Huys, 24 ans, et Laurenz Rex, 23 ans, il s'agira même du tout premier grand tour. Sven Erik Bystrom va lui disputer son 6e grand tour, mais son premier Giro.

Le reste de la sélection de la formation wallonne se compose des Italiens Lorenzo Rota, Niccolo Bonifazio et Simone Petilli, de l'Estonien Rein Taaramäe et du Norvégien Sven Erik Bystrom.

Rein Taaramäe, 36 ans, va prendre le départ de son 18e grand tour, et de son 4e Giro. Vainqueur d'étape en 2016, l'Estonien avait pris la 3e place de l'étape de l'Etna l'année passée et la 9e place de la 12e étape à Gênes, où Lorenzo Rota s'était classé 2e. Le vice-champion d'Italie participera lui au Giro pour la 4e fois.

Lors de sa précédente participation au Tour d'Italie en 2018, Bonifazio, récent vainqueur d'étape au Tour de Sicile, avait obtenu trois podiums dans des arrivées au sprint. Simone Petilli sera pour la 4e fois au départ du Giro.

"À chaque étape, nous essayerons d'exploiter chaque opportunité d'obtenir le meilleur résultat possible avec nos coureurs", déclare le directeur sportif Valerio Piva dans un communiqué. "Nous allons analyser l'évolution du classement au jour le jour pour identifier les équipes qui ont l'ambition de contrôler. Nos coureurs vont se montrer et ce, dès le départ du Giro. La troisième étape pourrait déjà constituer une première chance pour une échappée. Il y a un an et demi, Rein Taaramäe a montré sur la Vuelta qu'il est même possible de faire un doublé aussi tôt : gagner et s'emparer du maillot de leader".