Intermarché-Circus-Wanty recrute le jeune Vito Braet

Vito Braet passera de Team Flanders-Baloise à Intermarché-Circus-Wanty le 1er janvier 2024. Le néo-professionnel de 22 ans fera ses débuts sur le circuit World Tour et sera lié à l'équipe durant les deux prochaines saisons, minimum. L'équipe Intermarché-Circus-Wanty a officialisé l'information.

"Nous attachons une grande importance aux classiques, c'est pourquoi nous nous appuyons continuellement sur notre noyau de jeunes talents capables de s'illustrer sur des compétitions difficiles et qui ont une marge de progression", a déclaré Aike Visbeek, responsable de la performance.

Le coureur s'est distingué dès le début de la saison en décrochant le maillot du meilleur grimpeur à l'Étoile de Bessèges. Il s'est ensuite classé dans le top 10 au Samyn (9e), au GP Monseré (8e) et au Tour de Drenthe (10e). En mai, il a obtenu une belle troisième place dans un sprint au Tour de Hongrie, derrière le Néerlandais Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) et l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain Victorious).

"Vito Braet a démontré qu'il pouvait maintenir un haut niveau de forme pendant un très long bloc de compétition. En préparation des classiques 2023, il s'était distingué dans un rôle offensif sur l'Étoile de Bessèges en remportant le classement de la montagne. Il a ensuite obtenu des résultats sur des classiques pavées et des épreuves exigeantes comme la Flèche Brabançonne. En mai, il a terminé troisième d'un sprint massif sur le Tour de Hongrie, devant des cadors comme Ewan, Bennett, Groenewegen. Le fait qu'il soit un élément régulier des sélections nationales et ses performances contre-la-montre chez les jeunes nous ont aussi convaincus de ses capacités. Dans la lignée de ses compatriotes Rune Herregodts et Arne Marit, je m'attends à ce qu'il parvienne aussi à franchir rapidement un cap sous les couleurs Intermarché-Circus-Wanty."