Intermarché-Wanty, avec notamment Biniam Girmay et Dries De Pooter, vise les étapes

Les Français Lilian Calmejane et Adrien Petit, l'Italien Kevin Colleoni, l'Estonien Madis Mihkels, le Néo-Zélandais Dion Smith et le Néerlandais Roel van Sintmaartensdijk seront également au départ, samedi, à Venaria Reale. Intermarché-Wanty a dû renoncer à Gerben Thijssen, blessé à la cheville, et à l'Italien Simone Petilli, pas remis d'une chute au Tour de Catalogne.

Girmay, 24 ans, avait disputé le Giro pour la première fois en 2022. Le cycliste érythréen avait écrit l'histoire en devenant le premier coureur d'Afrique sub-saharienne à remporter une étape d'un Grand Tour grâce à sa victoire dans la 10e étape, à Jesi.