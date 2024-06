Intermarché-Wanty a déjà six certitudes

Intermarché-Wanty a dévoilé dimanche une liste élargie de 12 coureurs en vue du 111e Tour de France. Six d'entre eux sont déjà assurés d'être au départ le 29 juin à Florence, en Italie. Les six autres se disputeront les deux places restantes.

Meintjes, 32 ans, sera à nouveau l'homme de classement. En 2016 et 2017, le Sud-Africain a terminé deux fois huitième du Tour et il a remporté en 2022 la 9e étape de la Vuelta, qu'il a terminée en 10e position.

Pour l'équipe belge WorldTeam, il s'agira de sa septième participation à la Grande Boucle. "L'ambition de remporter la toute première victoire d'étape de son histoire sur le Tour et de figurer parmi les dix meilleurs coureurs au classement final individuel, comme l'avait fait Louis Meintjes en 2022 avec la septième place", a souligné la direction de l'équipe.

Laurenz Rex et le Français Hugo Page sont "les deux autres débutants assurés de participer à leur premier Tour", selon l'équipe. Le Néerlandais Mike Teunissen, vainqueur d'une étape du Tour 2019 et également porteur du maillot jaune, sera également de la partie.

Le sprinteur Gerben Thijssen, qui fait ses débuts sur le Tour, est l'un des cinq Belges de la sélection élargie. Cette année, il a remporté le Trofeo Palma et le Tour de l'Algarve. Il a manqué le Giro en raison d'une blessure à la cheville, mais a de nouveau sprinté cette semaine pour une place d'honneur dans la troisième étape du Tour de Belgique remportée par Jasper Philipsen.

L'autre leader est Biniam Girmay, vainqueur de Gand-Wevelgem en 2022 et d'une étape du Tour d'Italie. L'Erythréen a fait ses débuts sur le Tour l'année dernière.

Six coureurs peuvent prétendre aux places restantes: Vito Braet, Kobe Goossens et Gijs Van Hoecke, l'Italien Lorenzo Rota, l'Estonien Rein Taaramaë et l'Allemand Georg Zimmermann.