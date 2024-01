Intermarché-Wanty présente une combinaison d'expérience et de jeunesse en 2024

L'équipe belge du WordTour Intermarché-Wanty a été présentée vendredi à Alfaz del Pi (Espagne) en marge du stage de préparation. La formation dirigée par Jean-François Bourlart, qui a rejoint le WorldTour en 2021, annonce un mélange de jeunesse et d'expérience en 2024. La campagne a bien commencé pour l'équipe, qui a vu son jeune talent érythréen Binam Girmay se hisser quatre fois dans le top-10 dans les quatre premières étapes du Tour Down Under.

"Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli en 2023", a commenté Jean-François, CEO de Continuum Sports et manager d'Intermarché-Wanty. "L'année écoulée nous a permis de poursuivre le développement de notre structure, de former la nouvelle génération de coureurs, de relancer des éléments expérimentés comme Mike Teunissen ou Rui Costa, et de maintenir le rythme dans le WorldTour avec une quatorzième place au classement UCI." Le manager hainuyer s'est également montré satisfait de la progression de son équipe de développement. "Je suis fier de nos jeunes Wanty-ReUz-Technord qui ont remporté plus d'une vingtaine de courses, sept d'entre eux ont obtenu un contrat professionnel."

Gagner en 2024 restera l'objectif premier de la formation belge. "Gagner est notre ambition bien sûr, mais au-delà des chiffres, nous voulons toujours améliorer notre structure et construire l'avenir. Nous constatons déjà la qualité de notre préparation avec notre groupe en Australie, où Girmay réalise d'excellents débuts."