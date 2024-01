Isaac Del Toro s'impose sur la deuxième étape

Le Mexicain Isaac Del Toro a remporté la 2e étape du Tour Down Under, première course cycliste de la saison WorldTour, mercredi. Le coureur mexicain de l'équipe UAE Team Emirates a été le premier à franchir la ligne après 141,6 kilomètres de Norwood à Lobethal. Le Néo-Zélandais Corbin Strong (Israel - Premier Tech) a terminé 2e et le Britannique Stephen Williams (Israel - Premier Tech) a complété le podium de l'étape. Isaac Del Toro s'est emparé du maillot ocre de leader du classement général qui appartenait à l'Australien Sam Welsford (BORA-hansgrohe), vainqueur de la 1re étape.