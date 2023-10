Iserbyt défendra la tête à Ruddervoorde, Kuypers veut bien figurer sur ses terres

Le natif de Nieuport a choisi de négliger le Trophée X2O pour se concentrer sur le Superprestige et la Coupe du monde. "Les trois classements, ce serait un peu trop. Il faut attendre de voir comment évoluent les deux classements que je cours. Nous verrons à Noël. D'abord, c'est Ruddervoorde, un cross qui me convient."

Kuypers (23 ans), local et habitué de l'étape de Ruddervoorde, aura à cœur de se montrer sous son meilleur jour sur une terre qu'il connait. "Le parcours est un mélange de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de virages, de montées et de descentes, un bac à sable, des escaliers. Il n'y a pas d'autre cross comme celui-ci", analyse-t-il.

Chez les dames, la Néerlandaise Fem van Empel, qui s'est imposée à Overijse, fait l'impasse sur la course. Ses compatriotes Ceylin del Carmen Alvarado et Inge van der Heijden, 2e et 3e, ainsi que le reste du top-5 sera bien au départ à Ruddervoorde pour la détrôner. Van Empel a privilégié le cross de Maasmechelen, et elle courra ensuite le cross du Koppenberg avant les championnats d'Europe.