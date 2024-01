Iserbyt, Nys, Sweeck et Vanthourenhout emmènent la sélection belge à Tabor

Le reste de la sélection belge pour la course élites messieurs se compose de Jens Adams, Toon Vandebosch, Niels Vandeputte et Joran Wyseure. Un 9e coureur pourra être ajouté si Eli Iserbyt remporte le classement final de la Coupe du monde. Cette place reviendrait alors à Wieste Meeusen.

Pour la course élites dames, ce sont Sanne Cant, Alicia Franck, Marion Norbert Riberolle et Et Lauran Verdonschot qui ont été sélectionnées.

La course élites dames débutera le samedi 3 février à 14h30. Les élites messieurs s'élanceront le lendemain sur le coup de 14h30.