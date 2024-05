Iuri Leitao en tête du général après le premier sprint remporté par Jakub Mareczko

Plus tôt dans la journée, Iuri Leitao avait remporté la première demi-étape, le contre-la-montre inaugural à Thessalonique. Leitao avait bouclé les 6 kilomètres en 6 minutes et 43 secondes et s'était imposé avec 4 secondes d'avance sur le Néo-Zélandais Aaron Gate (Burgos-BH) et 8 secondes devant le Tchèque Jakub Otruba.

Par conséquent, Leitao occupe la tête du classement général au bout de la première journée. Tenant du titre sur le Tour de Grèce, il a 8 secondes d'avance sur Gate, et 12 secondes sur Otruba. Ewout De Keyser (Tarteletto-Isorex) est 11e à 24 secondes.