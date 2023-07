Jai Hindley s'offre la 1re étape pyrénéenne et prend le jaune, Vingegaard lâche Pogacar

L'Australien Jai Hindley (BORA-hansgrohe) a remporté la 5e étape du Tour de France, la première dans les Pyrénées, mercredi, après 163 km entre Pau et Laruns, et s'est emparé du maillot jaune au détriment du Britannique Adam Yates (UAE Team Emirates). Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), tenant du titre, a réalisé l'autre bonne opération du jour en prenant une minute à son rival slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Hindley, 27 ans, a décroché la neuvième victoire de sa carrière, la première depuis son succès final au Giro l'an passé. Il s'est imposé avec 32 secondes d'avance sur l'Italien Giulio Ciccone (Trek-Lidl), l'Autrichien Felix Gall (AG2R Citroën) et son équipier allemand Emanuel Buchmann, qui ont devancé Vingegaard. Le groupe Pogacar est arrivé 1:38 après le vainqueur.

Hindley, qui a aussi engrangé les bonifications au sommet de Marie Blanque, prend la tête du général. Il compte 47 secondes d'avance sur Vingegaard et 1:03 sur Ciccone. Pogacar est 6e à 1:40.

Jeudi, dans la 6e étape entre Tarbes et Cauterets-Cambasque (144,9 km), les coureurs effectueront leur seconde étape dans les Pyrénées et leur première arrivée au sommet après avoir gravi l'Aspin et le Tourmalet.