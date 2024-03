"J'ai réussi à survivre dans les ascensions", se réjouit le vainqueur Olav Kooij

L'étape s'est achevée au sprint, mais la côte d'Herbeville, à 12 km de l'arrivée, a inspiré Remco Evenepoel, qui a attaqué et provoqué une sélection dans le peloton. "On savait que ce serait difficile, mais j'étais bien placé grâce à mes coéquipiers et j'ai réussi à survivre dans les ascensions", a expliqué le Néerlandais de Visma-Lease a Bike au micro de l'organisation. "A partir de ce moment-là, je savais que j'allais me battre pour la victoire ici. C'était un sprint difficile, je suis très content d'avoir réussi à le gagner."

Mads Pedersen a lancé le sprint en premier. Kooij l'a dépassé dans les derniers mètres. "On savait que c'était aussi un sprint qui convenait à Pedersen et qu'il était quasi imbattable cette année. Mais je l'ai déjà battu dans le passé, alors je pouvais recommencer", a résumé le Néerlandais. "J'ai bien aimé Paris-Nice l'an dernier, et je suis heureux d'y gagner à nouveau. Demain il y aura un autre sprint et je vais pouvoir le disputer avec le maillot de leader sur les épaules."