"J'ai suivi les roues", sourit Pogacar après son attaque surprise dans le final

Pogacar et Geraint Thomas ont accompagné le Danois Mikkel Honoré, qui a attaqué dans la bosse à 3 km de la ligne. Le Slovène et Thomas ont ensuite poursuivi leurs efforts et n'ont été repris qu'à quelques centaines de mètres de l'arrivée. "C'était une bonne situation avec moi, Honoré et Thomas. Nous avons essayé d'aller jusqu'à l'arrivée, mais je ne croyais pas que nous pourrions le faire. Thomas a voulu en remettre une couche, ce qui m'a surpris. Je respecte ça. J'ai encore essayé à 400 mètres de la ligne, mais c'était trop long jusqu'à l'arrivée."

"J'avais de bonnes jambes et ce genre de parcours est bon pour moi", a ajouté Pogacar. "C'était un peu comme un jeu, comme à l'époque avec les copains où l'on s'attaquait sur le plat et dans les petites montées. Je trouve ça chouette."