Jan Tratnik remporte la 79e édition, Wout van Aert troisième

Le Slovène Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) a remporté la 79e édition du Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour), traditionnelle course d'ouverture de la saison cycliste belge, courue samedi sur 202,2 km entre Gand et Ninove.

Tratnik a attaqué à un peu plus de 9 km de l'arrivée, suivi par l'Allemand Nils Politt (UAE Emirates). Le Slovène s'est ensuite montré le plus rapide au sprint. Derrière, Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) a remporté le sprint pour la 3e place devant Oliver Naesen (Decathlon AG2R La Mondiale) et son équipier français Christophe Laporte.