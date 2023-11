Jan Ullrich, 49 ans, affirme explicitement, et pour la première fois, s'être dopé

Jan Ullrich, 49 ans, a explicitement admis, pour la première fois, avoir consommé des substances dopantes au cours de sa carrière. L'ancien champion cycliste allemand fait ces déclarations lors de la présentation du documentaire qui lui est consacré sur Amazon Prime "Jan Ullrich - The Hunted", mercred à Munich.

"Je me suis dopé, c'est clair dans le documentaire. J'étais coupable, je me sens aussi coupable", a déclaré Jan Ullrich qui "se confie dans une série documentaire produite par Amazon Prime Video - complète, honnête et exclusive", avait annoncé le service de streaming. En quatre épisodes, il s'agit de revenir sur la carrière, les succès mais aussi les déboires de Jan Ullrich.

Le natif de Rostock avait jusqu'à présent refusé de faire des aveux complets sur le dopage.