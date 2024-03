Jarne Van de Paar savoure sa victoire: "J'ai été amené parfaitement au sprint"

Jarne Van de Paar a remporté le Grand Prix Jean-Pierre Monseré dimanche, dans le froid et la pluie. "C'était une sacrée journée", a commenté le coureur de Lotto Dstny.

"Nous n'étions donc plus que cinq coureurs dans l'équipe", a poursuivi Van de Paar. "Dans de telles conditions météorologiques, ce n'est pas vraiment un avantage. Finalement, tout s'est bien passé".

"La plupart des coureurs ont eu extrêmement froid, mais pour moi, ce n'était pas trop grave", a expliqué Van de Paar. "C'était corsé, parce que nous avons dû rouler sous la pluie toute la journée. C'est pourquoi il y a eu une série de chutes. Chez nous, Milan Menten a été une des victimes. Avec lui, je devais jouer un rôle au sein de l'équipe en cas de sprint. Jarrad Drizners a également dû quitter la course prématurément, car il était tombé malade en cours de route."

Un groupe encore important s'est joué la victoire au sprint. "C'était très chaotique", a confié le coureur de 23 ans. "Il s'agissait d'attendre et ne pas y aller trop vite. Lionel Taminiaux et Joshua Giddings m'ont parfaitement placé. C'est ma première victoire professionnelle dans mon pays. Je m'impose dès ma première course de la saison en Belgique. Je ne veux pas regarder trop loin à présent. Nous verrons bien ce qui viendra."