Jasper Philipsen, 4e, ne s'est pas "senti à son meilleur niveau"

Jasper Philipsen a échoué au pied du podium de la course en ligne de l'Euro de cyclisme sur route, remporté par Tim Merlier, dimanche, à Hasselt. Après la course, le sprinteur a indiqué qu'il n'a pas disputé son "meilleur sprint" et qu'il ne s'était "pas senti à son meilleur niveau" durant la journée.