Jasper Philipsen: "Au championnat de Belgique tout doit se mettre à la bonne place"

Tim Merlier et Jasper Philipsen sont les grands favoris du championnat de Belgique de cyclisme sur route dimanche à Zottegem, où un sprint royal est attendu à l'arrivée. Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a déjà remporté quatre victoires cette saison, dont Milan-Sanremo. Récemment, il s'est relancé dans Tour de Belgique. Vendredi, il a évoqué la course de dimanche avec confiance et prudence.

"Nous sommes allés reconnaître le parcours avec l'équipe aujourd'hui et j'ai tout de suite fait remarquer que personne n'était à l'abri sur un tel parcours", a déclaré Philipsen. "Je pense qu'il n'y a pas de difficulté spectaculaire sur ce parcours. Gianni Vermeersch et Jonas Rickaert étaient également présents lors de la reconnaissance et avaient un avis différent. Ils m'ont conseillé de jeter un coup d'œil à l'Egmont Cycling Race, la course annuelle de Zottegem. Apparemment, il y a toujours des cassures et des petits groupes sur les mêmes routes. Il y a beaucoup de virages et de changements de direction, et ce sera pareil dimanche."

Philipsen fait partie des favoris, mais reste prudent. "Lors d'un championnat de Belgique, il faut que tout se mette à la bonne place", explique-t-il. "Je ne manquerai certainement pas de motivation dimanche. Mais il y a toujours 101 scénarios possibles lors d'un championnat. Il ne faut pas se laisser surprendre. J'attends aussi beaucoup de Maxim Van Gils, Arnaud De Lie et Thibau Nys. Et puis il y a bien sûr les caïds Remco Evenepoel (il a finalement déclaré forfait, ndlr) et Wout van Aert. Je ne mets pas Tim Merlier dans cette liste ? Certainement. Il a déjà suffisamment prouvé qu'il était en bonne forme."