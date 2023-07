Jasper Philipsen avec le maillot vert a "beaucoup souffert dans les montagnes"

Jasper Philipsen a, même s'il a "beaucoup souffert", passé le cap de la dernière étape de montagne lors de la 20e et avant-dernière étape du Tour de France 2023 disputée samedi dans les Vosges. Le sprinteur d'Alpecin-Deceunick se dirige ainsi vers Paris, rassuré, avec le maillot vert sur les épaules où il va succéder à Wout van Aert dans ce classement annexe.

"C'est un soulagement de terminer cette étape", a confié Jasper Philipsen au micro des organisateurs. "J'ai beaucoup souffert dans les montagnes durant ces trois semaines, y compris aujourd'hui. Mais il y avait beaucoup de mes amis sur le bord de la route, donc c'était assez spécial. Me retrouver ici avec le maillot vert, cela représente beaucoup pour moi, c'est un rêve d'enfant. Le porter demain sur le podium, ce sera très émouvant. J'espère jouer la gagne sur les Champs-Élysées, c'est la plus belle avenue de Paris, j'y ai déjà gagné et je sais que c'est très spécial".

Jasper Philipsen avait remporté le sprint sur les Champs-Élysées l'an dernier devant le Néerlandais Dylan Groenewegen et le Norvégien Alexander Kristoff. Jasper Stuyven avait pris la 4e place.