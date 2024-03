Jasper Philipsen battu à l'arrivée de la 4e étape: "Je préfère des sprints plus rapides"

L'arrivée de la 4e étape à Giulianova était en effet plus ardue. "C'était une finale difficile aujourd'hui. Le dernier kilomètre était en montée. C'était un sprint vraiment difficile, mais je me sentais bien et ce n'est pas passé loin. Pour le même prix, je pouvais gagner, mais à la fin Jonathan était plus fort. Il est fort sur ce type d'arrivées. Moi, je préfère des sprints plus rapides. Félicitations à lui. Je pense qu'il méritait de gagner", a reconnu Jasper Philipsen à la presse présente sur place.

Jasper Philipsen, 26 ans, s'était montré le plus rapide mardi lors de la 2e étape, et avait été victime d'une chute mercredi dans le dernier virage avant l'arrivée l'empêchant de sprinter pour la victoire.