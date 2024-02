Jasper Philipsen compte sur les classiques pour encore progresser

"Nous avons adapté un peu la préparation cette année avec un stage en altitude", a expliqué le Limbourgeois aux 42 victoires qui avaient entamé sa saison suivant le même schéma l'an dernier sans que le succès soit au rendez-vous. "Gagner une classique est un de mes objectifs de l'année. Sprinter reste mon point fort, mais j'aimerais bien progresser sur les classiques. Un Monument, c'est peut-être encore un peu tôt, mais m'illustrer dans des courses comme Gand-Wevelgem me plairait bien. Il y a quelques courses que je peux gagner je pense. Même Milan-Sanremo. Tout dépend de la manière dont la course se déroule. Par contre le Tour des Flandres, ce serait une autre paire de manches. Je rêve de gagner au Nieuwsblad, mais il faut être réaliste aussi. Je me donne plus de chances à Kuurne. C'est une course plus ouverte pour des gars comme moi."

Jasper Philipsen a remporté 19 victoires en 2023, le record pour un coureur l'an dernier, décrochant aussi quatre étapes et le maillot vert au Tour de France. Cela lui a valu d'être élu Flandrien de l'année.