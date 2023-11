Jasper Philipsen devance et succède à Remco Evenepoel

Vainqueur du plan grand nombre de courses au long de l'année écoulée (19), Philipsen, qui a remporté quatre étapes et le maillot vert lors du dernier Tour de France, a été plébiscité par l'ensemble des coureurs parmi les cinq finalistes. Ceux-ci avaient été retenus par un jury de trente-deux spécialistes (managers, directeurs sportifs, organisateurs). Le plus véloce des sprinters actuels s'est aussi imposé au GP de l'Escaut, à la Classic Bruges-La Panne et dans deux étapes de Tirreno. Il a aussi fini 2e de Paris-Roubaix derrière son équipier chez Alpecin-Deceuninck, le champion du monde néerlandais Mathieu van der Poel.

Le Limbourgeois de 25 ans a obtenu 584 points et devancé dans l'ordre Remco Evenepoel (538), Arnaud De Lie (441), Wout van Aert (408) et Cian Uijtdebroeks (204).