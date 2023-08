Jasper Philipsen espère un sprint avec un petit groupe: "J'aurai besoin d'un bon jour"

Jasper Philipsen est le troisième as de la sélection belge dimanche dans la course en ligne des championnats du monde de cyclisme à Glasgow. Le rapide sprinter de la formation Alpecin-Deceuninck doit espérer un sprint avec un (petit) groupe. "Ce sera certainement très difficile", a-t-il déclaré vendredi.

Lors du dernier Tour de France, Philipsen était presque imbattable au sprint. Il a remporté quatre étapes et a ramené le maillot vert sur les Champs-Élysées. "Mais ici, avec tous les virages et les passages techniques du parcours, les attaquants ont l'avantage", a expliqué Philipsen lors de la conférence de presse vendredi à Dunblane. "Il y a constamment des virages, des montées et des descentes. Ce sera certainement très difficile à la fin de la course".

Philipsen s'est montré très prudent dans ses attentes. "Ce n'est probablement pas un parcours pour les vrais sprinters, mais ce n'est pas exclu non plus", a-t-il expliqué. "Je m'attends à une course ouverte avec peut-être un petit groupe à l'avant, de 20 à 30 coureurs au maximum. Avant tout, j'ai besoin d'avoir d'une bonne journée. C'est le plus important. Ensuite, j'aurai peut-être une chance. C'est une option supplémentaire pour l'équipe. Le système des leaders multiples est notre force, nous devons l'assumer. Cela permet également de répartir la pression au sein de l'équipe. Le sprint sera probablement ma seule chance de réussite. Ce n'est pas une garantie, mais nous devons garder l'option ouverte."