Jasper Philipsen impuissant face à Jonathan Milan: "J'étais vraiment à la limite"

Pas de victoire pour Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) lors de l'étape d'ouverture du Renewi Tour entre Riemst et Bilzen mercredi. Lors du sprint massif et malgré l'excellent travail de son coéquipier et champion du monde Mathieu van der Poel, le Limbourgeois a vu l'Italien Jonathan Milan l'emporter sur le fil.