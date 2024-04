Jasper Philipsen: "J'ai été coincé sur la gauche"

"J'ai brièvement perdu l'équipier qui assurait le train et j'ai vu Bert Van Lerberghe arriver avec Tim Merlier. Je n'ai pas pris la roue tout de suite et je me suis retrouvé coincé sur la gauche. Je n'ai donc pas pu vraiment disputer mon sprint. Aurais-je gagné s'il y avait eu un trou? C'est une question qu'on se pose après coup, bien sûr. Qu'importe, le vainqueur a toujours raison. En tout cas, je suis satisfait de mes sensations et je suis content de ne pas avoir chuté en vue de Paris-Roubaix. J'aurais aimé gagner, mais ce n'était pas possible cette fois-ci", a reconnu Philipsen.

"Une troisième victoire à Schoten ce sera donc un objectif pour les années à venir. Je reviendrai pour gagner. J'étais coincé, je n'ai pas pu me dégager tout de suite et cela m'a coûté cher. Mais je me suis bien amusé. Il y avait quelques éventails au début et nous ne nous sommes pas laissés surprendre. Dimanche, nous avons une autre course importante à disputer. Nous viserons une troisième victoire de la saison dans un Monument", a rappelé le vainqueur de Milan-Sanremo.