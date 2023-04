Jasper Philipsen: "Magnifique de gagner à Schoten pour la deuxième fois"

"La course n'a pas été difficile", a commenté le vainqueur du jour. "Il n'y avait pas de vent, comme c'est souvent le cas à Schoten, mais le sprint a été un peu plus difficile à négocier." Avec Lionel Taminiaux et Mathieu Van der Poel, Alpecin-Deceuninck a imposé un rythme très élevé au peloton dans les derniers kilomètres. "Mon équipe a livré un travail exceptionnel, nos coureurs sont très expérimentés, ils savent donc ce qu'ils font. Nous avons pris l'initiative et cela m'a permis de m'imposer à Schoten pour la deuxième fois. Je salue tout ce travail", a ainsi réagi Philipsen.

Déjà vainqueur à Schoten en 2021, le coureur de 25 ans s'est dit satisfait. "C'est toujours très bien de gagner une course à deux reprises." C'est déjà sa quatrième victoire de la saison, après deux étapes de Tirreno-Adriatico et la Classic Brugge-De Panne. Dimanche, Jasper Philipsen jouera le rôle d'équipier aux côtés de son leader, le Néerlandais Mathieu Van der Poel, qui vise la victoire à Paris-Roubaix.