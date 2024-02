Jasper Philipsen optimiste malgré sa 92e place: "mon niveau ne peut que s'améliorer"

Jasper Philipsen n'a pas pu se mêler au sprint du peloton lors de la 76e édition de Kuurne-Bruxelles-Kuurne dimanche. Une chute avant la dernière ligne droite l'a obligé à freiner brusquement et le coureur d'Alpecin-Deceuninck a terminé 92e.

"Je pense que mes coéquipiers ont vraiment été extraordinaires. J'étais bien placé quand l'échappée à quatre composée de Wout van Aert, Oier Lazkano, Tim Welles et Laurence Pithie s'est formée. Mais il n'a pas été question de les suivre: mes jambes m'ont dit non et je les ai laissés partir" a commenté Jasper Philipsen.

"Je ne suis pas encore assez bon pour suivre les meilleurs sur ces petites montées, je dois encore laisser partir. Mon niveau n'est pas mauvais, mais ça ne peut que s'améliorer à partir de maintenant. Je voulais aussi sprinter dans le final, mais je suis surtout satisfait de ne pas être tombé. J'ai été freiné par cette chute avant la dernière ligne droite" a ajouté le coureur de 25 ans.