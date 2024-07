Jasper Philipsen ouvre son compteur dans la 10e étape, Tadej Pogacar reste en jaune

Jasper Philipsen a remporté la 10e étape du Tour de France, mardi. Après 187,3 km entre Orléans et Saint-Amand-Montrond, le coureur d'Alpecin-Deceuninck s'est imposé au sprint devant l'Erythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), porteur du maillot vert, et l'Allemand Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech).

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) conserve le maillot jaune avec 33 secondes d'avance sur Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et 1:15 sur le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

La route s'élèvera à nouveau mercredi lors de la 11e étape entre Evaux-les-Bains et Le Lioran, dans le Massif central. Le peloton devra affronter six ascensions, dont quatre dans les 50 derniers kilomètres: le Col de Néronne (2e catégorie), le Puy Mary-Pas de Peyrol (1re catégorie), le col de Pertus (2e catégorie), qui offrira des bonifications au sommet, et le col de Font de Cère (3e catégorie).