Jasper Philipsen a "puisé dans ses ressources" pour arracher la victoire

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté lundi sa 17e victoire de la saison 2023. Il s'est montré le plus rapide dans le sprint en montée à la fin de la 2e étape du Tour de Turquie (2.1). "J'ai dû puiser dans mes ressources pour y arriver", a-t-il commenté après coup.

A l'arrivée à Kalkan, Philipsen a devancé le Néerlandais Cees Bol au sommet d'une montée de huit cents mètres. "L'arrivée a été très difficile", a déclaré le Limbourgeois. "Je savais que ce serait à la limite pour moi. Et nous sommes en fin de saison: tout ce qui est en montée fait encore plus mal. L'arrivée a été plus difficile que lors de ma victoire au Tour de Bayonne, même si le peloton n'est pas du même niveau. Je suis content d'avoir pu conclure".

Bol a essayé de surprendre ses concurrents dans le sprint avec un départ précoce. "Cees a fait un très bon sprint, mais je savais que l'arrivée était encore loin. Je savais que quelqu'un allait accélérer, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Personnellement, je ne me sentais pas encore obligé d'attaquer, car Ramon Sinkeldam (son poisson-pilote, ndlr) allait très vite. Quand la ligne d'arrivée s'est rapprochée, j'ai senti de la puissance dans mes jambes. Je suis content d'avoir pu battre Cees."