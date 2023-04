Jasper Philipsen signe son deuxième succès au GP de l'Escaut

Sept coureurs ont créé l'échappée du jour et possédaient trois minutes d'avance après 70 kilomètres de course. On retrouvait en tête les Belges Ceriel Desal (Bingoal-WB) et Ruben Apers (Flanders-Baloise), le Néo-Zélandais Josh Kench (Bolton Equitiers), les Italiens Giulio Masotto (Corratec) et Filippo Ridolfo (Novo-Nordisk) et les Néerlandais Bram Dissel et Vincent Hoppezak (BEAT).

L'avantage des fuyards a progressivement fondu pour s'éteindre définitivement sur les quatre derniers survivants, Desal, Ridolfo, Apers et Dissel, après 190 kilomètres d'échappée, à 3,5 kilomètres de l'arrivée. Le peloton emmené par Mathieu Van der Poel et son équipe Alpecin-Deceuninck, ainsi que les formations des sprinters, ont alors pris la main sur la course.