Jasper Philipsen s'impose au sprint devant Jordi Meeus et Milan Fretin

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté le Tour cycliste du pays de Münster (1.Pro), une course cycliste disputée vendredi sur 202 kilomètres d'Haltern Am See à Münster, en Allemagne. Le sprint a été dominé par les coureurs belges puisque Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) et Milan Fretin (Cofidis) se sont emparé des 2e et 3e places.