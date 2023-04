Jasper Philipsen: "Terminer 2e derrière Mathieu est un rêve devenu réalité"

"Terminer 2e derrière Mathieu est un rêve d'équipe devenu réalité", a expliqué Philipsen. "Je pense que je progresse bien d'année en année, que je deviens de plus en plus fort. J'espère passer un nouveau cap en 2023 pour être là avec les meilleurs. Mathieu est simplement un coureur très fort. Ce genre de coureur a toujours quelque chose en plus. Dans le Carrefour de l'Arbre, il a juste pédalé plus fort et il était impossible à suivre. Il sait ce qu'il fait, il prend des risques calculés."

Dans le Carrefour de l'Arbre, Philipsen a été involontairement impliqué dans le chute de l'Allemand John Degenkolb. "J'ai pris sur la droite dans le Carrefour car le revêtement était meilleur et cela a peut-être provoqué la chute de John Degenkolb. On ne veut jamais voir un coureur par terre et je me suis excusé. Ce sont des choses qui arrivent dans la course."